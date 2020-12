🎥 Van Eupen naar Barcelona, maar 22-jarige rechtsback loopt nu horrorblessure op

Moussa Wague? Kent u hem nog? De 22-jarige Senegalees vertrok twee jaar geleden bij Eupen om naar Barcelona te trekken. Een verrassing toen van formaat. Maar het kan zijn dat zijn carrière al gedaan is...

Wagué speelt dit seizoen op uitleenbasis voor het Griekse PAOK. Gisteren probeerde hij een bal van de lijn te halen en slaagde daar ook in, maar hij gleed op volle snelheid met zijn rechterknie tegen de paal. Volgens een aantal berichten zou het zelfs over het einde van zijn carrière kunnen gaan.

Barcelona heeft zelf wel al een update de wereld in. “Moussa is zaterdagochtend geopereerd door Dr. Ramon Cugat in Barcelona om de ligamenten aan zijn knieschijf te reconstrueren. Wague scheurde ook zijn achterste kruisbanden bij zijn actie, die we conservatief proberen te behandelen. Hij zal wellicht negen maanden out zijn en verblijft in die periode in Barcelona onder toezicht van de club.”