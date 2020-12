'Preud'homme weigert over te nemen bij Standard, maar schuift deze twee namen naar voren om roer over te nemen'

Philippe Montanier zit op de wip bij Standard. Het lijkt zelfs uitgesloten dat de Fransman zijn hachje nog zal kunnen redden. Michel Preud'homme past voor de opdracht, maar schuift wel twee kandidaten naar voren.

Standard ontvangt op Boxing Day STVV op Sclessin, maar zelfs een overwinning tegen de Kanaries lijkt niet goed genoeg om het vel van Philippe Montanier te redden. Al zal de Fransman wel nog op de rood-witte bank zitten. Bruno Venanzi wil op die manier de nieuwe coach de winterstop gunnen om zich in te werken.

Michel Preud’homme werd al naar voren geschoven om het roer opnieuw in handen te nemen, maar de Luikenaar heeft beslist om het niet te doen. MPH - hij is nog steeds aan de slag als technisch directeur van de Rouches - beseft goed genoeg dat er te weinig kwaliteit is om resultaten te halen én dat er geen geld is voor een kwaliteitsinjectie.

Al schuift Preud’homme twee kandidaten naar voren om over te nemen van Montanier. Mbaye Leye zou alsnog zijn kans krijgen om zich te bewijzen als T1. De voormalige assistent van MPH werd afgelopen zomer nog gepasseerd en trok zelf zijn conclusies door de poort van Sclessin achter zich dicht te gooien.

RTBF weet dat er ook een plan B klaar ligt in de Vurige Stede: Brian Priske. De coach van FC Midtjylland was afgelopen zomer al één van de kanshebbers, maar Venanzi opteerde toen voor de Franstalige Montanier. Mogelijk arriveert de Deen met enige vertraging alsnog in Luik.