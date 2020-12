Moeskroen pronkt zowaar met de scalp van Standard: "We hebben gevochten voor deze overwinning"

Zondagavond ging Moeskroen met 0-1 winnen bij Standard in de afsluiter van de zeventiende speeldag van de Jupiler Pro League.

Moeskroen bevestigt dus zijn goede vorm en pronkt nu ook met de scalp van Standard. Dankzij een mooie 7 op 9 telt Moeskroen drie punten meer dan rode lantaarn Sint-Truiden. "Ik ben heel blij, ik denk dat het de eerste keer is dat Moeskroen op Sclessin kan winnen. Het was een zware match, we hebben afgezien op sommige momenten. In zijn geheel gezien denk ik wel dat we controle hadden over de match", aldus trainer Jorge Simão .

Is het dan ook een terechte driepunter of niet? "Ik ga niet zeggen dat we de drie punten verdienen, maar we hebben in elk geval gevochten voor deze overwinning", benadrukt de Portugees. Simão kan alleszins fier zijn op zijn troepen. "We werken eraan om onze situatie te verbeteren. We hebben spelers met kwaliteiten."

We zijn op de goede weg

Wel mag de basis van de recente successen niet uit het oog verloren worden. "Het collectieve primeert en hiervoor zijn we ook beloond de laatste weken. We zijn op de goede weg."