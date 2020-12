Zorgeloos bekervoetbal voor Leipzig en Dortmund: beide clubs winnen eenvoudig hun wedstrijd

Voor RB Leipzig en Borussia Dortmund stond er vanavond bekervoetbal op het programma. Leipzig ging naar Augsburg en Dortmund maakte de verplaatsing naar Eintracht Braunschweig.

Leipzig kende geen problemen met Augsburg en won eenvoudig met 0-3. De goals kwamen van Orban, Poulsen en Angelino. Vooral de laatste goal was een pareltje.

Ook voor Dortmund stond er een uitwedstrijd op het programma. Met Belgen Meunier, Witsel en Thorgan Hazard op de bank, nam Dortmund het op tegen Braunschweig. Via een vroege goal van Mats Hummels werd het 0-1. Braunschweig kwam nauwelijks aan voetballen toe en in de laatste minuten maakte Jadon Sancho er nog 0-2 van. De Duitse grootmacht verslikt zich dus niet in de tweedeklasser.