Superspanning onderin de JPL, maar zijn de prestaties van STVV & co wel zo indrukwekkend? De cijfers scheppen dit beeld

Zowel KV Mechelen, Moeskroen als STVV wonnen afgelopen weekend hun wedstrijd. En zo is het onderin nóg spannender geworden. Laatste staan met 14 punten uit 17 matchen? Het is ongezien, of toch zo goed als.

Sinds de invoering van het driepuntensysteem had een degradant na achttien speeldagen nog nooit veertien punten (of meer). En bovendien heeft STVV eigenlijk nog een wedstrijd te goed, dus eigenlijk zou het nóg straffer kunnen worden.

De kloof tussen de nummers 13, 14, 15, 16 en 17 is bovendien amper een punt. Als STVV zijn inhaalwedstrijd tegen Beerschot zou winnen, dan zou het zo mogelijk nog meer drummen worden. En dus lijkt het ook onderin spannend te gaan worden.

Spanning

14 op 51, dat is 27.5% van de punten voorlopig voor hekkensluiter STVV of 0.82 punten per wedstrijd. Zijn dat cijfers waarmee je in een normaal seizoen wel degradeert? We bekeken het graag even voor de voorbije tien seizoenen in vergelijking met het team op de voorlaatste plaats.

Waasland-Beveren, Westerlo, Lierse, Cercle Brugge, STVV en Charleroi zouden zich met het gemiddeld aantal punten van STVV dit seizoen gered hebben van degradatie in hun jaar. Lokeren, Mechelen, OH Leuven en Bergen zouden alsnog laatste zijn gebleven na de reguliere competitie.

STVV doet het dus goed momenteel met 14 op 51, maar echt uitzonderlijk zijn de cijfers lang niet. Ook niet van de voorlaatste in de stand overigens niet, ook daar presteerden andere teams al soortgelijke zaken de voorbije jaren.

We zullen het dus vooral van de spanning moeten hebben. Die is er wél nog, want de hele rechterkolom staat eigenlijk nog zeker onder iet of wat van druk. Met een hele slechte reeks kan je dan snel helemaal onderaan belanden.