Samatta binnenkort opnieuw in de Jupiler Pro League te bewonderen? Belgische topclub toont interesse

Keert Samatta terug naar de Belgische competitie? Het zou zo maar eens kunnen, want Club Brugge zou opnieuw interesse tonen in de ex-aanvaller van KRC Genk. De spits wordt op dit moment door Aston Villa verhuurd aan Fenerbahce.

Met twee doelpunten in zeven wedstrijden in de Turkse competitie is het tijdelijke avontuur van Samatta in de Turkse competitie voorlopig geen succes. De spits zou daarom in januari al terug kunnen vertrekken bij Fenerbahce.

Het is echter nog maar de vraag of Samatta zou terugkeren naar de Premier League en Aston Villa. Volgens Florian Holsbeek van Walfoot zou Club Brugge namelijk opnieuw interesse tonen. De Belgische topclub toonde deze zomer al interesse en er zou een huurvoorstel met een aankoopoptie op tafel liggen.