Robert Lewandowski best scorende speler voor zijn club in 2020, Rode Duivel op knappe derde plaats

2020 zit er bijna op en dus is het duidelijk welke spelers het voorbije jaar het meest konden scoren. Lewandowski is de nummer één met 45 doelpunten voor Bayern München en Romelu Lukaku staat met 35 doelpunten voor Inter op een knappe derde plaats.

Met 35 doelpunten in 46 wedstrijden voor Inter kan Romelu Lukaku terugkijken op een geweldig 2020. Volgens Transfermarkt.nl moet de Rode Duivel zo enkel Lewandowski en Cristiano Ronaldo voor zich laten in dit kalenderjaar. Lewandowski scoorde 45 doelpunten in 39 wedstrijden, terwijl de Portugees 41 keer kon scoren in 39 wedstrijden.

Haaland (33 doelpunten 32 wedstrijden) en Immobile (33 doelpunten in 38 wedstrijden) vervolledigen de top vijf. Bruno Fernandes is dan weer de eerste middenvelder op de zesde plaats met 27 doelpunten.

Romelu Lukaku zou er vanavond wel nog één of meerdere doelpunten aan kunnen toevoegen, want Inter speelt haar laatste wedstrijd van 2020 tegen Hellas Verona.