'Tielemans is uitgegroeid tot sterkhouder bij Leicester City en wees zelfs aanbiedingen van Tottenham en Manchester United af'

Youri Tielemans is op heden één van de absolute sterkhouders bij Leicester City. De blauwhemden namen hem in 2019 definitief over van AS Monaco. Al was er meer interesse uit de Premier League.

Youri Tielemans had er eerst een half seizoen op huurbasis opzitten. Bij AS Monaco ging het moeizaam voor het jeugdproduct van RSC Anderlecht, maar in het King Power Stadium vond hij plots het gaspedaal wel. Leicester City betaalde uiteindelijk 45 miljoen euro om de 34-voudig Rode Duivel definitief over te nemen. Sport/Voetbalmagazine weet dat ook Tottenham Hotspur en Manchester United een contract voor Tielemans hadden klaarliggen. Duidelijke keuze Tielemans koos echter bewust voor the Foxes. In Londen zat Mauricio Pochettino op de wip, terwijl een overstap naar het zwalpende Manchester United geen goede keus was voor een jonge speler in volle ontwikkeling.