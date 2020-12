Genk moet na vertrek van Maehle ook wel de portefeuille bovenhalen

Genk heeft met de verkoop van Joakim Maehle weeral een goeie deal gedaan. Elk jaar slaagt Genk er wel in één van zijn spelers voor een fantastisch bedrag te verkopen. Maar nu gaan ze ook de portefeuille moeten opentrekken, want er is niet meteen een vervanger voor handen.

Jerre Uronen werd al op rechts gezet afgelopen weekend, maar dat is een echte linksachter. Eigenlijk moest Daniel Munoz de back up worden van de Deen, maar sinds hij in de driemansverdediging staat, heeft Genk heel wat stabiliteit bijgekregen. We geloven dan ook niet dat John van den Brom hem daar zal willen weghalen.

Genk zal dus moeten investeren. Maar in wat voor profiel? Een jonge speler met (doorverkoop)potentieel is gevaarlijk, want hij moet er meteen staan. Een oudere speler is heel wat duurder en Genk zal het spaarpotje dat Maehle opbrengt graag zoveel mogelijk intact houden.

Mogelijk schuimen ze de Belgische markt af om te zien wat er voor handen is.