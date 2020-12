Nieuwe Engelse club springt in de dans voor Erling Haaland

Erling Haaland is een van de meest begeerde spitsen in Europa. Borussia Dortmund tekende hem in januari, maar ondertussen liggen er al Engelse kapers op de kust.

Zo is het al even bekend dat Manchester City zich graag wil versterken met het Noorse wonderkind. Omdat Erling Haalands vader enkele seizoenen voor City uitkwam lijken zij een streepje voor te hebben op de concurrentie. De club ziet in Haaland de gedroomde opvolger voor Sergio Agüero. Maar Man City krijgt af te rekenen met een concurrent uit de Premier League. Zo zou Chelsea de portefeuille nog maar eens willen opentrekken, weet 90 Minutes, nadat The Blues vorige zomer grote sommen betaalden voor Werner en Havertz.