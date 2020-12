Ondanks slechte reeks is Cercle-trainer Paul Clement niet ongerust: "Alles kan heel snel veranderen"

Cercle Brugge mag dan wel 3 op 24 behaald hebben, trainer Paul Clement maakt zich nog niet al te ongerust over zijn ploeg.

Daags voor het duel tegen Zulte Waregem is Clement ervan overtuigd dat ze opnieuw kunnen winnen. Cercle Brugge was goed aan het seizoen begonnen maar moet nu toch wat meer naar onder kijken in het klassement. Samen met Zulte-Waregem en Waasland-Beveren staan ze op een gedeelde 15e plaats, 4 punten voor STVV dat een wedstrijd minder gespeeld heeft.

"Als je maar 1 in 8 wedstrijden wint, is het normaal dat je zakt in de ranking. Andere teams halen dan goede resultaten dus het klassement is zeer compact, maar dat kan snel veranderen. Er is geen grote puntenafstand, het is een compacte competitie. We moeten vooral consistentie vinden. Tegen Charleroi was het heel goed, tot de rode kaart", vertelt Clement.

Het duel met Zulte Waregem zal er een op het scherpst van de snee worden aangezien beide clubs de drie punten heel hard kunnen gebruiken.