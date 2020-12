Peter Maes en STVV trekken met goed gevoel naar Standard: "Hier ligt een mogelijkheid voor ons"

Peter Maes is met STVV aan operatie redding begonnen door te winnen op het veld van Zulte-Waregem. Met Standard staat er wel een tegenstander van een ander kaliber te wachten op Tweede kerstdag, al liggen er wel mogelijkheden volgens Maes.

Standard zit niet bepaald in de vorm van hun leven en staat pas op de 9e plaats in het klassement. De laatste overwinning van Standard is alweer 8 speeldagen gelden, toen werd het 1-0 tegen Oostende.

STVV-trainer Maes beseft dat er kansen liggen voor zijn team. "Als de omstandigheden meezitten, zeker wel. Snel scoren is belangrijk in die tactiek want dan kunnen ze binnen panikeren. Maar het zal afhangen van het wedstrijdverloop", klinkt het.

Vieren

Het topic van deze week is utieraard de boetes die uitgedeeld zullen worden als de spelers niet coronaproof vieren na het maken van een doelpunt, ook Maes vindt het een lastige discussie. "Emotie is en blijft een raar beestje. Ploegen zoals wij, die punten nodig hebben, moeten de klik kunnen maken. Zeker als je in de eindfase zit van een wedstrijd zoals tegen Zulte Waregem vorige week. Maar we schikken ons naar de regels, alles in functie van corona", besluit Peter Maes.