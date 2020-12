Anderlecht mist sterkhouder tegen Beerschot

Anderlecht speelt dit weekend een belangrijke wedstrijd tegen Beerschot, maar de ploeg van Vincent Kompany zal het zonder Amir Murillo moeten doen. De rechtsback zal in quarantaine moeten omdat hij naar zijn thuisland is teruggekeerd.

Amir Murillo heeft dit seizoen nog geen enkele wedstrijd gemist van Anderlecht in de Jupiler Pro League, maar daar komt dit weekend verandering in. De rechtsback is er namelijk niet bij in de wedstrijd tegen Beerschot.

Volgens Le Soir kregen Amir Murillo en Kristian Arnstad toestemming om naar hun thuisland terug te keren. Wanneer ze opnieuw naar België komen, moeten ze een tijdje in quarantaine. Normaal zijn Muzillo en Arnstad opnieuw beschikbaar bij de eerste wedstrijd van Anderlecht in 2021. Op 10 januari spelen ze op het veld van OHL.