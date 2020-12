Michael Owen is onder de indruk van de Rode Duivels: "Maar ik vraag mij af of ze hun kans al niet gemist hebben"

Michael Owen is een groot bewonderaar van de gouden generatie van de Belgische nationale ploeg. Zijn de Rode Duivels volgens de Engelse ex-spits één van de favorieten voor het EK? Ja, maar...

Play Sports had een interview met Michael Owen. Ze hadden het onder meer over het komende EK. "Engeland is aan het opkomen, met veel jong talent. We hebben echter niet het individuele talent dat België op dit moment heeft", zei Owen in het interview.

"De Rode Duivels hebben al kansen gehad in 2016 en 2018..."

De Rode Duivels zijn één van de grote favorieten zijn voor het EK. Michael Owen gaat daarmee akkoord, maar hij kijkt ook naar het verleden. "Ik vraag mij nog steeds af of België hun kans al niet gemist heeft. "De Rode Duivels hadden hun kans op het EK 2016 en het WK in 2018."

Toch vindt Owen België op dit moment nog beter dan Engeland. "Ze zijn nog steeds één van de beste ploegen ter wereld, maar ik ben er niet zeker van dat de volgende generatie zo sterk zal zijn. België is wel nog steeds sterker dan Engeland op dit moment.", aldus Owen.