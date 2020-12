Mourinho laat zich weer eens gaan en komt met harde woorden voor eigen speler: "hij was de oorzaak voor onze problemen"

In tijden van Kerstmis kan je best extra lief zijn tegen de omringende mensen naast je. Tottenham-coach José Mourinho lijkt het met dit gegeven niet altijd eens te zijn. De Portugese trainer liet zich over één van zijn spelers bijzonder hard uit in de media.

In de bekerwedstrijd tegen Stoke City mocht Dele Ali eindelijk nog eens in de basis starten bij Tottenham. De 24-jarige Engelsman werd in minuut 66 vervangen en liet duidelijk merken hier niet blij mee te zijn. De aanvallende middenvelder kreeg het na afloop van de wedstrijd hard te verduren. José Mourinho kwam met meerdere verwijten ten aanzien van zijn speler: “Voor mij moet een speler op die positie kunnen linken met andere spelers en kansen creëren. Maar hij creëerde problemen voor zijn eigen team.” Naar alle waarschijnlijkheid zien we Dele Alli, die nauwelijks aan de bak komt bij Spurs, in januari verhuizen naar een andere club. Alli, die al sinds 2015 bij de club is, heeft in Tottenham nog een contract tot 2024.

