Robert Lewandowski moet opnieuw plaatsmaken in trofeeënkast: tweede voetballer ooit die de prijs "Europees Sporter van het Jaar" binnensleept

De nationale persagentaschappen, waaronder Belga, hebben Robert Lewandowski verkozen tot Europees Sporter van het Jaar. De Poolse aanvaller verzamelde maar liefst 180 punten bij de sportredactie van vijfentwintig Europese agentschappen. Het is nog maar de tweede voetballer ooit die de prijs wint.

De poll werd georganiseerd door het Poolse agentschap PAP en kon op stemmen rekenen van meer dan vijfentwintig sportredacties van Europese Agentschappen, waaronder ook Belga. Robert Lewandowski maakte het afgelopen jaar heel wat indruk bij Bayern München en verzamelde 180 punten. Daarmee haalde de Poolse spits het met het kleinste verschil van Formule 1-piloot Lewis Hamilton (176 punten), de Zweedse polsstokspringer Armand Duplantis (169 punten) vergezelde de top drie.

Het is nog maar de tweede voetballer ooit die bovenaan de ranglijst pronkt. In 2016 ging Cristiano Ronaldo hem al eens voor. Ook landgenoot Eddy Merckx won in 1969 en 1970 na twee tourzeges deze prijs.