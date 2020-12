Christian Gross vierde trainer op enkele maanden tijd die negatieve spiraal moet omkeren bij Schalke 04

Schalke 04 heeft eind december zijn vierde trainer aangenomen dit seizoen in de hoop om Schalke 04 in de Bundesliga te houden.

Gross is een Zwitserse trainer die in het verleden landskampioen werd met Grashopper Zürich en FC Basel. Hij was ook even trainer van Tottenham Hotspur van 1997 tot 1998 en wendde de degradatie af. Hij deed hetzelfde met Stuttgart een tiental jaar geleden. De laatste jaren was hij vooral actief in Saoedie-Arabië en ook in Egypte.

Maar Schalke 04 gelooft er dus in dat Gross hen kan helpen om niet te degraderen uit de Bundesliga. Voorlopig bengelt de club als laatste in de Duitse competitie met amper 4 punten uit 13 wedstrijden.

David Wagner ving het seizoen aan bij de club van Benito Raman maar werd al na twee speeldagen de laan uitgestuurd. Daarna kreeg Manuel Baum tien wedstrijden zijn kans maar dat ging ook niet goed waardoor hji ook mocht beschikken. Oude bekende Huub Stevens nam het roerr ad-interim over en nu is het dus aan Christian Gross.

De eerste opdracht van Gross volgt zaterdag 2 januari op het veld van Hertha Berlijn, waar ze ook niet goed bezig zijn.