Joakim Maehle neemt op emotionele manier afscheid van Genk: "Naar Genk komen was beste beslissing uit mijn leven"

Spelen deed hij niet, maar Racing Genk nam na afloop de tijd om Joakim Maehle een gepast afscheid te geven. Erik Gerits en Dimitri De Condé bedankten Maehle op stijlvolle manier voor 3.5 seizoen trouwe dienst, waarna de Deen zelf afscheid nam van Racing Genk.

"Het is een droevige dag voor mij. Genk is een fantastisch warme familieclub, waar iedereen welkom is. Ik kan de club niet dankbaar genoeg zijn voor wat ze allemaal gedaan hebben voor mij. Voor mij was het tijd voor een nieuw hoofstuk. Wanneer je in een routine vervalt, is het tijd voor iets nieuw. Voor mij is dit de juiste timing en de juiste club", aldus de Deen.

"Het was niet altijd gemakkelijk om hier als 19-jarige jongen aan te komen. Naar Genk komen was de beste beslissing uit mijn leven. Nu ga ik naar een van de topcompetities, daar doe je het voor als voetballer. Malinovskiy kon me niets negatief zeggen over Atalanta, dus ik kijk ernaar uit. Maandagochtend vertrek ik."

Waarna de nuchtere Deen het moeilijk kreeg. "Het was emotioneel in de kleedkamer. Ik maakte hier zo veel herinneringen met de spelers en de staff. Ik heb hier vrienden voor het leven gemaakt. Ik won de titel en speelde Champions League", besloot een tot tranen toe bewogen Joakim Maehle.