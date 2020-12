Manchester United aast op een nieuw toptalent en wil jonge middenvelder wegplukken uit Ecuador

Moises Caicedo: de kans bestaat dat u waarschijnlijk nog nooit van deze naam heeft gehoord. Toch staat de jonge middenvelder voor een absolute toptransfer, want hij is op weg naar Manchester United.

Moises Caicedo speelt op dit moment bij Independiente del Valle in zijn thuisland Ecuador en daar doet de jonge, centrale middenvelder het goed. De 19-jarige Caicedo scoorde het voorbije seizoen 6 doelpunten en hij gaf 2 assists in 28 wedstrijden in alle competities samen.

Volgens de bekende journalist Fabrizio Romando heeft hij indruk gemaakt op Manchester United, want de Engelse topclub is aan het praten met de agenten van Caicedo en ze controleren de situatie. De speler zelf zou heel graag naar Manchester United verhuizen, maar een akkoord is er voorlopig nog niet.