🎥 Had Manchester United dit weekend gewoon kunnen winnen van Leicester City? Marcus Rashford met één van de missers van het seizoen

Manchester United raakte dit weekend niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Leicester City, maar misschien zat er wel meer in voor de Engelse topclub. Rashford had in het begin van de wedstrijd namelijk een uitstekende kans laten liggen om zijn ploeg al vroeger op voorsprong te zetten.

Manchester United kwam iets voor het half uur op voorsprong tegen Leicester City na een doelpunt van Marcus Rashford, maar de jonge aanvaller had na twee minuten al een grote kans om de score te openen. Na een geweldige voorzet van Bruno Fernandes had Rashford de bal maar binnen te koppen, maar hij kopte uiteindelijk over. Een dure misser dus, want Manchester United keerde met slechts één punt terug naar Old Trafford. Boxing Day gift from Sir Marcus Rashford to Leicester. True gent. pic.twitter.com/ffjn6llqL0 — CFC DUBois (@CFCDUBois) December 26, 2020

