Triestig verhaal voor Buffalo-aanvaller: "Het is zwaar voor mij. Ben alleen hier, zag familie en vriendin al jaar niet"

Het werd zaterdag niet het avondje van Osman Bukari. De 22-jarige aanvaller van de Buffalo's was erg bedrijvig tegen KV Kortrijk, maar wrong enkele 100% kansen de nek om. Toch bleek dat na afloop niet de voornaamste zorg van de jonge Ghanees.

Osman Bukari zat er beteuterd bij. Hij sprak de verzamelde pers sip toe. "Ik miste twee erg grote kansen. Men verwacht van mij dat ik deze kansen afmaak."

Wanneer er daarna naar zijn vakantieplannen -voor zover die te maken vallen- gevraagd wordt, moet Bukari een antwoord schuldig blijven. "Geen idee. Ik moet hier in België blijven. Ik weet echt niet wat ik ga doen. Het is heel zwaar voor mij. Ik ben nog een jonge speler en zit zo ver van mijn familie. Ik zag hen en ook mijn vriendin al een jaar niet."

Ook Castro-Montes, die Bukari bijstond op de persconferentie, gooide hoge ogen. "Zo zie je maar, he. Alles is relatief. Die jongen zit hier helemaal alleen", zei de flankspeler bij het verlaten van de zaal. Het contrast tussen het verhaal van Bukari en Alexandre De Bruyn, die tegen alle regels in doodleuk op vakantie vertrok, kon niet groter zijn.