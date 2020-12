Krijgt ex-speler nu wel zijn kans als trainer bij Standard nadat hij vorige zomer nog te onervaren was?

Na het aangekondigde ontslag van Philippe Montanier als trainer bij Standard, moet het bestuur enkele maanden na het aanstellen van de Fransman al op zoek naar iemand nieuw.

Eén naam die alvast circuleert is die van Mbaye Leye. De ex-speler zou volgens L'Avenir en Le Soir door het bestuur overwogen worden om de vacantie positie in te vullen. Mbaye Leye speelde onder meer bij Standard en was er vorig seizoen ook assistent-trainer.

Maar toen Michel Preud'homme richting het bestuur van Standard ging, hoopte de Senegalese aanvaller dat hij zou promoveren richting het zitje van de trainer. Maar Leye liet zelf weten dat ze hem niet hadden gekozen als hoofdtrainer

Leye vertrok zelf bij Standard nadat ze hem beloftentrainer wilden maken. "Dat botst met mijn filosofie, ik wil meer mijn stempel drukken", klonk het doen. Als hoofdtrainer van Standard zou hij dat wél kunnen.