De krijger van bijna 40 in de Jupiler Pro League nog niet op pensioen na nieuwe lofrede? "Zullen zien hoe zijn toekomst zal bepaald worden"

Zulte Waregem heeft een belangrijke overwinning weten te boeken in de Jupiler Pro League. En daar mocht het - opnieuw - een oude krijger voor danken.

Olivier Deschacht was opnieuw dé aanjager bij uitstek van Zulte Waregem. Hij dook zelf een paar keer voorin op, was dicht bij een doelpunt en reguleerde achteraan opnieuw de verdediging.

Met zijn briljante pass op Dompé zorgde hij ook voor de assist op het winnende doelpunt. En daar was ook Francky Dury over in de wolken.

Er staat iets

"Een prachtige assist van Olli", aldus Dury. "Hij heeft twintig jaar bij Anderlecht gespeeld, heeft Europese ervaring, honderden matchen in de Jupiler Pro League, ..."

"Er staat iets hé. Maar goed: die man is 40 (wordt 40 in februari, nvdr). We zullen zien hoe zijn toekomst zal bepaald worden." We hebben niet meteen het idee dat hij al op pensioen moet, zeker niet als het van de coach van Essevee afhangt ...