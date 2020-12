Dimitri de Condé heeft mooie woorden voor Maehle: "Fantastische speler, fantastische mens"

Na afloop van de reguliere persconferentie nam Racing Genk zondag de tijd om Joakim Maehle, die naar Atalanta verkast, op gepaste wijze uit te wuiven. Een mooi gebaar van de Limburgers.

Een mooie compilatievideo, een gesigneerd shirt, maar vooral de mooie woorden van Erik Gerits en Dimitri de Condé maakten het een pakkend moment.

Algemeen Directeur Erik Gerits: "Het is de eerste keer dat we dit op deze manier doen. Ik wil Joakim bedanken voor alles wat hij deed voor ons. Ik ben trots dat we opnieuw iemand kunnen aanleveren aan een topcompetitie."

Ook een zichtbaar geëmotioneerde Dimitri de Condé sprak Maehle toe. "Joakim is een fantastische speler en een fantastische mens. Hij is uitgegroeid tot de beste rechtsachter van België, hij heeft ons in de race naar de titel fantastisch geholpen. Ik ben hem ook dankbaar dat hij dit seizoen op de beslissende momenten altijd het beste van zichzelf gaf."

"Joakim Maehle is een voorbeeld voor al onze jongens in de academie. Hij werkt hard, is bescheiden, hij is een winnaar en hij is trots op deze club. Dat er daarnet in de kleedkamer tranen aan te pas kwamen, typeert hem ook", besluit de technisch directeur.

