Brys treedt stelling Vanhaezebrouck over de vijf wissels bij: "Wij moeten stap ook zetten, je moet geen half werk doen"

De coaches in onze hoogste afdeling mogen voortaan vijf vervangingen doorvoeren. Marc Brys maakte al gebruik van de mogelijkheid om meer te wisselen. De OHL-trainer bracht tegen Oostende vier invallers in. Wel pleit hij voor meer spelers op het wedstrijdblad.

Het is iets waar Hein Vanhaezebrouck ook reeds voor opperde. Brys is dus ook voorstander van zo'n idee. "Aan de ene kant mag je vijf spelers inbrengen. Dan heb je ook wel nood aan meer keuzes. Nu kunnen we achttien spelers op het wedstrijdblad zetten. Dan is het ook wel nodig dat we over een vijftal extra keuzes beschikken."

Brys stelt voor om hetzelfde reglement te hanteren als in de buurlanden. "Als je kijkt naar de landen rondom ons, daar staan 22 of 23 spelers op het blad. Wij moeten deze stap ook zetten. Je moet dan ook wel de kern hebben. Je moet kwaliteit op de bank hebben zitten."

Goede maar onvolledige regel

Ook voor de clubs ligt er dus werk op de plank. In elk geval is Brys wel blij met de ingeslagen weg. "Dit is een proces dat nu gestart is. Het is een hele goede regel, maar hij is nog niet compleet. Je moet geen half werk doen."