'PSG heeft akkoord met nieuwe coach en stort zes miljoen euro om Tüchel te laten vertrekken'

Heeft PSG een nieuwe coach? De Franse grootmacht zou een akkoord bereikt hebben met Maurico Pochettino. Thomas Tüchel krijgt dan weer een enorme oprotpremie.

Thomas Tüchel staat immers nog steeds aan het roer bij PSG. Al moet het gezegd: het geflirt met Mauricio Pochettino is al eventjes bezig en volgens Sky Sports Italia is de deal eindelijk rond.

De voormalige coach van Tottenham Hotspur neemt in 2021 over van Tüchel. Laatstgenoemde is al op de hoogte en heeft zelfs al een akkoord bereikt om te vertrekken. Eentje in de vorm van… zes miljoen euro.