Een gemiste strafschop, geklungel in de defensie,... Barça verliest alweer punten in eigen Camp Nou

FC Barcelona kon vanavond wederom niet winnen. In het eigen Camp Nou kwam de Catalaanse grootmacht niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen SD Eibar.

FC Barcelona heeft zichzelf voor de zoveelste keer dit seizoen in de eigen voet geschoten. SD Eibar zal het zich niet aantrekken. Elk punt in Camp Nou voelt als een overwinning voor de Spaanse middenmoter.

De Catalaanse kruistocht begon vanavond na amper acht minuten. Martin Braithwaite trapte een strafschop simpelweg naast de bezoekende kooi. Het was niet meteen de avond van de Deense aanvaller. Nog voor de rust zag hij een doelpunt afgekeurd.

Klungelen, klungelen, klungelen

Na de koffie was het de beurt aan de Catalaanse defensie om aan het klungelen te gaan. Ronald Araujo leek wel een kleuter toen hij de bal verloor aan Kike. Laatstgenoemde twijfelde niet en trapte het leer voorbij Marc-André ter Stegen.

Ousmane Dembélé hing de bordjes opnieuw in evenwicht, maar verder dan een gelijkspel geraakte Barcelona niet. Barça blijft - zonder Lionel Messi is het echt niét goed - op die manier geparkeerd staan op een zesde plaats. Over de kloof met de leider(s) gaan we niet beginnen...