Diego Simeone staat vanavond voor een mijlpaal in zijn trainerscarrière

Trainers komen en gaan bij vele clubs. Het is de laatste jaren al een prestatie als een trainer een heel seizoen mag uitdoen. Maar sommigen blijven een eeuwigheid bij dezelfde club zoals Diego Simeone.

Vanavond speelt Atlético Madrid voor de 500ste maal onder leiding van Diego Simeone. Dit in een thuisduel tegen Getafe. Dit betekent nummer 1 die nummer 14 in La Liga mag ontvangen. Natuurlijk zal Diego Simeone ook in zijn 500ste wedstrijd voor de 3 punten willen gaan. Zeker omdat ze dan een kleine kloof kunnen slaag met nummer 2 in het klassement, Real Madrid.

De Argentijnse ex-international is al sinds 2011 aan de slag bij Atlético Madrid. Hij stond gekend als een beenharde middenvelder in zijn tijd als voetballer en deze lijn trekt hij door als trainer. 'Grinta', passie en vechtlust zijn de manieren hoe je zijn trainerschap kan omschrijven. Dit leverde hem al verscheidene prijzen op zowel binnen als buiten Spanje.

Namelijk 2 Europa League titels, 2 Champions League finalist, 1 La Liga titel en tot slot 1 maal de Copa del Rey.