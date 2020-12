KRC Genk vist in gekende vijver voor nieuwste aanwinst: "Dat heeft de deur voor ons daar opengezet, we staan er heel sterk"

Racing Genk zag Joakim Maehle naar Atalanta Bergamo vertrekken, maar haalde meteen een versterking. Uit een onverwachte hoek - of eigenlijk net weer niet. Daar zijn redenen voor.

Met Angelo Preciado heeft KRC Genk er opnieuw een Zuid-Amerikaan bij in de kern. Hij heeft een principe-akkoord met de Limburgers om er de opvolger van Maehle te worden.

Met Cuesta, Munoz en Lucumi zijn er al heel wat Zuid-Amerikaanse verdedigers actief in de Luminus Arena. Opvallend.

Lucumi

"De transfer van Lucumi heeft de deur voor ons daar opengezet", geeft Dimitri De Condé toe in Het Laatste Nieuws.

"Daarna zijn we blijven werken op die markt, al is het niet dat we ons specifiek richten op de Zuid-Amerikaanse markt. We staan er wel sterk."