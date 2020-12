Leeds neemt eerst zelf analiste op de korrel, maar veroordeelt nu fans die haar viseren op sociale media

Karen Carney zei dat Leeds gebaat had bij het opschorten van de competitie door het coronavirus, en dat ze niet zeker wist als ze wel zouden gepromoveerd zijn, was de competitie gewoon verder gegaan. Leeds besloot om de videobeelden van haar commentaar op hun officiële twitteracoount te delen met hun 664,000 volgers. The Women in Football network vonden de tweet van Leeds wraakvol en onrespectvol.

Al snel kwamen er meer dan 4000 reacties onder die specifieke tweet, waarin Carney (vooral seksistisch) volledig uitgemaakt werd. Toen er steeds meer commentaar vanuit de voetbalwereld kwam op de ongepastheid van de tweet van Leeds deed de voorzitter er een schepje bovenop:

"Ik ben persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud van die tweet en sta er dan ook 100% achter. Het enige wat ongepast was, was het commentaar van Carney aan het adres van onze club. Volledig onnodig.", reageerde Andrea Radrizzani.

This is disgusting.



Leeds United should be ashamed @andrearadri



Clubs shouldn’t directly target people like this, especially when it’s just routine punditry. The replies are what would be expected. https://t.co/6uYjMAzvz4