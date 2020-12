Mike Trésor Ndayishimiye, onze landgenoot bij Willem II kan een mooie transfer maken!

Volgens het steeds goed geïnformeerde Franse L'Equippe kan onze landgenoot Mike Trésor Ndayishimiye een mooie transfer maken van Willem II naar OGC Nice.

Mike Trésor Ndayishimiye is een naam die in België bij het grote publiek niet gekend is. De Belgische ex-jeugdinternational die zijn opleiding genoot bij RSC Anderlecht is naam voor hem aan het maken bij het Nederlandse Willem II. Sinds hij in Nederland neerstreek, eerst bij NEC Nijmwegen, tovert hij mooie statistieken te voorschijn. Zo is hij dit seizoen in de Eredivisie al goed voor 2 doelpunten en 6 assists in 14 wedstrijden. Goede statistieken bij een ploeg die momenteel 15des staat en flirt met een degradatieplaats.

Deze statistieken zijn bij de scouts van OGC Nice ook niet onopgemerkt voorbijgegaan. Zij willen hem namelijk deze winter graag naar Frankrijk halen. Volgens Transfermarkt heeft hij momenteel een waarde van 4,5 miljoen Euro.