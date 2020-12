Premier League denkt niet aan een pauze of stoppen

De cijfers van het aantal positieve COVID-19 test in het Verenigd Koninkrijk blijven enorm stijgen. Dit niet alleen maar ook de ziekenhuizen geraken overbelast en kunnen de enorme toestroom van nieuwe patiënten niet meer aan.

De afgelopen dagen werd er gewag gemaakt dat de Premier League de competitie tijdelijk zou onderbreken of zelfs stopzetten. Zeker nadat er een aantal clubs ook getroffen zijn. De Premier League liet vanavond officieel weten dat er geen plannen zijn om de competitie op pauze te zetten of te onderbreken.

The Premier League has not discussed pausing the season and has no plans to do so



The League continues to have confidence in its COVID-19 protocols to enable fixtures to be played as scheduled



