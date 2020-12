Diego Costa kan al aan de slag in de Premier League

Diego Costa is een vrije speler nadat zijn contract bij Atlético Madrid is ontbonden. Hij kan nu terugkeren naar de Engelse Premier League.

Dat Diego Costa zijn contract is ontbonden bij Atlético Madrid dat kon je hier al lezen. Volgens de Daily Mail heeft Wolverhampton Wanderers zijn pijlen gericht op de ervaren aanvaller. Na zijn passage bij Chelsea kan Diego Costa dus terugkeren naar de Premier League.

Wolverhampton Wanderers kan wel wat scorend vermogen gebruiken want in 16 wedstrijden tot zover kwamen ze nog maar 15 keer tot scoren. Desondanks bekleden ze met de 12de plek een plek in de middenmoot van het klassement met 10 punten voorsprong op Fulham die op een degradatieplaats staan.