Op de valreep: Thibaut Courtois al voor de honderste keer onder de lat bij Real Madrid

Thibaut Courtois streek in de zomer van 2018 neer bij Real Madrid. Ondanks een moeilijke start ontpopte hij zich tot een sterkhouder van het team. Woensdagavond kwam hij al voor een honderste keer in actie bij De Koninklijke.

Op de valreep heeft Thibaut Courtois het verschrikkelijke jaar 2020 afgesloten met een nieuwe mijlpaal in zijn carrière. Woensdagavond kwam de Rode Duivel op bezoek bij Elche al voor de honderste keer in actie voor Real Madrid. Deze straffe statistiek behaalde hij in een relatief korte periode van bijna twee en een half jaar.

Thibaut Courtois won maar liefst 59 wedstrijden. Daarnaast behaalde hij ook de titel in La Liga, de Spaanse Super Cup en het Wereldkampioenschap voetbal voor clubs.

Ondanks het bereiken van een nieuwe mijplaal kon er maar weinig gevierd worden. Real Madrid bleef tegen de laagvlieger op een 1-1 gelijkspel steken. Het ziet stadsrivaal Atlético Madrid nu ook verder uitlopen. Eden Hazard maakte na blessureleed 15 minuten voor tijd zijn rentree op het veld.