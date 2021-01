Club Brugge na dit seizoen onthoofd? Een pak sterkhouders zouden nu wel eens kunnen vertrekken...

Club Brugge is de laatste seizoenen dé referentie binnen de Belgische voetbalwereld. Vincent Mannaert slaagde er bovendien in om de sterkhouders op Olympia te houden. Maar dat zou deze zomer wel eens kunnen veranderen.

Club Brugge zag de voorbije seizoenen dan wel spelers vertrekken, maar blauw-zwart won iedere keer de jackpot én had al een vervanger in de kleedkamer zitten. En net dat zou komende zomer wel eens omgekeerd kunnen zijn.

De kans is namelijk groot dat Krépin Diatta en Emmanuel Dennis na het seizoen wél zullen vertrekken. Daarnaast blijft de interesse van West Ham United in Hans Vanaken concreet. De Gouden Schoen beseft dat het misschien zijn laatste kans is om een stap hogerop te zetten.

Dan is er nog het dossier van Charles De Ketelaere. Het goudhaantje staat op de verlanglijst van elke zelfrespecterende topclub, terwijl AC Milan zelfs al in de concrete fase is beland. Een eventuele selectie voor het EK zou hem al helemaal hot maken.

Defensie onthoofd?

Verder zoekt Vincent Mannaert best al enkele verdedigende alternatieven. Fédérico Ricca geniet de belangstelling van SS Lazio, terwijl Odilon Koussounou en Clinton Mata worden genoemd bij enkele Engelse en Duitse clubs.

Wordt ongetwijfeld vervolgd…