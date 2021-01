Verliest Bayern verdediger aan Real Madrid? 'Volgende week komt Real met aankondiging'

David Alaba was tot vorig seizoen nog een linksback maar is helemaal omgeschoold tot centrale verdediger. Dat hij het daar goed doet, is ook de rest van de wereld niet ontgaan.

Helemaal niet omdat ze weten dat de Oostenrijkse verdediger dit seizoen einde contract is bij Bayern München waardoor hij vanaf januari benaderd kan worden om gratis over te stappen komende zomer. Veel clubs willen Alaba erbij maar Real Madrid zou in pole position liggen volgens de Spaanse krant Marca. "Hij zit heel dicht bij een deal met Real Madrid. Hij wil zelf dat de club het volgende week bekendmaakt", zegt men bij Marca. Bij Real Madrid vormen Ramos en Varane het centrale duo achterin. Linksachter zit Real ook goed met Ferland Mendy en Marcelo, het is dus nog maar de vraag wie er naar de bank verwezen zal worden door de komst van David Alaba.