Japanse CEO heeft boodschap (in het Nederlands) voor STVV-aanhang: "Ik wil mijn verontschuldigingen aanbieden"

De recente negen op negen onder Peter Maes heeft STVV verlost van de rode lantaarn. Toch zullen de Kanaries ook na nieuwjaar nog val aan de bak moeten, want het degradatiespook is zeker nog niet weg uit Stayen.

Dat beseft ook Takayuki Tateishi. De Japanse CEO van STVV sprak via de clubkanalen de STVV-fans toe. Opvallend: hij deed dat zowaar in het Nederlands.

"Helaas staan we niet waar we willen. Ik wil mijn verontschuldigingen aanbieden en mijn dankbaarheid betuigen aan alle fans."

"Met Peter Maes willen we in de tweede helft van het seizoen zo snel mogelijk weg uit de staart van het klassement. En daarvoor hebben we alle steun nodig."