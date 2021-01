Niet Sowah, Mercier of Henry, maar deze OHL-speler is volgens Opta Speler van de Maand december

Ook in december verkoos statistiekenbureau Opta de Speler van de Maand in de Jupiler Pro League. Deze keer viel de eer te beurt aan een speler van OHL. Het werd echter niet Thomas Henry, Xavier Mercier of Kamal Sowah.

Enigszins verrassend gaat Rafael Romo met de eer lopen. De Venezolaanse doelman haalde het voor Aboubakary Koita (Waasland-Beveren), die haast blindelings scoorde, en Jean-Luc Dompé (Zulte Waregem). OHL begon met een negen op negen aan de drukke maand december. Het sloot het jaar daarna echter af met een matige een op negen. Romo kreeg zeven goals om de oren in deze zes wedstrijden, maar was daarnaast goed voor liefst 35 reddingen, becijferde Opta. winnaar augustus: Joris Kayembe (Charleroi) winnaar september: Paul Onuachu (KRC Genk) winnaar oktober: Roman Yaremchuk (AA Gent) winnaar november: Theo Bongonda (KRC Genk)