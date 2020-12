Voetbalkrant.com wenst u een gelukkig Nieuwjaar, met hopelijk opnieuw voetbal mét fans!

We zijn opnieuw een jaartje verder, 2020 wordt 2021. En dus wensen we u maar wat graag al het beste voor het nieuwe jaar.

2020 was geen makkelijk jaar voor niemand, gezien de coronacrisis. Maar het kan enkel maar beter gaan moet je dan maar denken.

2021!

Misschien dat we in 2021 wél opnieuw met supporters in de stadions kunnen zitten. En wie weet winnen de Rode Duivels eindelijk hun langverwachte prijs op het EK.

We wensen iedereen alvast het beste in het nieuwe jaar. Geniet ervan waar en wanneer je kan en veel succes bij het nastreven van jullie doelen in het nieuwe jaar.