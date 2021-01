Fulham moet twee Premier League-wedstrijden uitstellen maar woelwater Mitrovic gaat naar lockdownfeestje

Fulham moet op nog geen week tijd twee wedstrijden laten uitstellen vanwege een uitbraak van het coronavirus in het team. Maar dat lijkt aanvaller Aleksandar Mitrovic niet te deren.

Want de Servische spits (ex-RSCA) was op oudejaarsavond samen met zijn vrouw aanwezig op een feestje. Hij zou samen met zijn landgenoot en Crystal Palace-middenvelder Luka Milivojevic en minstens 7 andere volwassenen aan het feesten geweest zijn.

Volgens The Sun zullen Crystal Palace en Fulham een utigebreid onderzoek voeren naar het gedrag van de spelers. Want hoewel de cijfers in België de goede richting uitgaan, kreunt Groot-Brittannië zwaar onder een gemuteerde versie van het virus.