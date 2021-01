Bondscoach maakt zich geen zorgen om blessuregevoeligheid Eden Hazard: "Het is pech"

Als de Rode Duivels komende zomer Europees Kampioen willen worden, is een fitte Eden Hazard broodnodig. Tot een jaar geleden was dat evident, maar bij Real Madrid sukkelt de vedette van de ene in de andere blessure.

Het blijft vreemd: bij Chelsea miste Eden Hazard zelden of nooit een wedstrijd. Bij Real Madrid wordt hij keer op keer afgeremd door nieuwe kwaaltjes, waardoor hij nog niet zijn topniveau kon laten zien in Bernabeu.

In een gesprek met GVA geeft bondscoach Roberto Martinez aan dat hij zich geen zorgen maakt om zijn aanvoerder. "Nee, helemaal niet. Als Eden telkens weer een probleem had aan die enkel, dan wel. Maar het is niet één specifiek probleem."

"Het is pech. Er was die enkelblessure, dan de coronabesmetting, daarna een spierblessure. Dat is normaal. Als je lang niet op een veld staat, moet je lichaam weer in balans komen. Ik weet zeker dat hij zeer hongerig zal zijn om zich straks weer te bewijzen", besluit Marinez. We mogen het hopen!