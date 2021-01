CEO Olympique Lyon zinspeelt op vertrek Memphis Depay: "Bedankt voor alles"

Is Memphis Depay bezig aan zijn laatste weken bij Olympique Lyon? Het contract van de Nederlander loopt af aan het einde van het seizoen. Jean-Michel Aulas, de CEO van Olympique Lyon, lijkt zich al neergelegd te hebben bij het vertrek van Depay.

Aan het einde van het seizoen kan Depay transfervrij vertrekken, al behoort ook een overgang tijdens deze wintermercato tot de mogelijkheden. Zo zou Olympique Lyon een deel van de 16 miljoen, die de Fransen in 2017 betaalden aan Manchester United, kunnen recupereren.

Op Twitter richtte Jean-Michel Aulas, sterke man bij Lyon, zich tot Memphis Depay. "Bedankt voor alles wat je als voetballer gepresteerd hebt bij OL. Dit blijft je thuis. Je bent een uitzonderlijke man en een voorbeeldfiguur!" Waarna hij de deur alsnog op een verlengd verblijf bij Lyon op een kier zet. "Je kan hier blijven zo lang je maar wilt."

Onder meer Barcelona toonde eerder al interesse in Depay, die dit seizoen al goed was voor acht goals en vier assists in de Ligue 1. Lyon deelt de leiding met OSC Lille, PSG volgt op een punt.