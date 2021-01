🎥 Mirallas opnieuw trefzeker in Turkije maar blijft steken op gelijkspel

Vorig seizoen had Kevin Mirallas het lastig bij Antwerp en de voormalige Rode Duivel mocht beschikken. Uiteindelijk trok hij naar Turkije, waar hij zijn draai wel lijkt gevonden te hebben.

De flankspeler trok naar Gazisehir Gaziantep FK en doet het goed met zijn team. Na 15 speeldagen staat Gaziantep op de derde plaats. Dat hadden virtueel een paar plaatsen extra kunnen zijn want deze middag speelden ze 1-1 gelijk tegen laagvlieger Erzurumspor.

Mirallas had nochtans in de 69e minuut de score geopend voor Gaziantep. Zijn zesde doelpunt in elf wedstrijden. Vorige week zorgde hij nog voor twee assists. Miralllas is dus duidelijk op dreef in Turkije. Al zal hij de volgende wedstrijd moeten missen wegens een schorsing.