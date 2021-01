Liverpool-icoon heeft duidelijke boodschap voor Klopp: "Haal zo snel mogelijk een verdediger"

Meer dan 700 duels speelde Jamie Carragher in de defensie van Liverpool. Het clubicoon ziet hoe dun de spoeling achterin is bij de Engelse landskampioen. Zijn devies is dan ook duidelijk: "Haal er zo snel mogelijk een verdediger bij!"

Virgil van Dijk en Joe Gomez liggen voor geruime tijd in de lappenmand. Ook Joel Matip heeft (andermaal) spierproblemen. Fabinho depanneert -met verve- als verdediger, maar hoe dan ook heeft Jurgen Klopp geen defensieve weelde. "De afwezigheid van van Dijk alleen al gaat Liverpool zo'n 9 tot 12 punten kosten", vertelt Carragher in The Telegraph. "Ze moeten zo snel mogelijk een nieuwe verdediger halen. Het zou onbegrijpelijk zijn als ze dat niet doen in deze mercato." "Wat als Matip blijft sukkelen en Fabinho ook geblesseerd raakt? Als een transfer er niet van komt, krijgen de concurrenten alleen maar meer hoop. En als Liverpool geen kampioen speelt, zal Klopp als geen ander beseffen dat het een gemiste kans was. Ze hebben het beste team in Engemand, maar hebben de omstandigheden tegen op dit moment", besluit Jamie Carragher.