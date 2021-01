OFFICIEEL: Pochettino is de nieuwe coach van PSG

Het hing al even in de lucht maar nu is het ook officieel: Mauricio Pochettino is de nieuwe trainer van de Franse topclub Paris-Saint Germain.

In december zette PSG coach Tuchel op straat. De Franse club staat pas op de derde plaats in de Ligue 1 en verloor dit seizoen al 4 wedstrijden in de competitie. Met Pochettino wil PSG niet alleen de Franse titel voor de 4e keer op rij winnen, maar ook die felbegeerde Champions League-trofee binnenhalen. Daarvoor is al enorm veel geïnvesteerd door Mbappe en Neymar binnen te halen, maar de beker met de grote oren werd nog nooit gewonnen. Pochettino was van 2014 tot 2019 nog trainer van Tottenham Hotspur. Hij slaagde er niet in om een prijs te winnen met de Spurs maar stond wel in de finale van de Champions League van het seizoen 2018-2019, waarin het verloor van Liverpool. Pochettino werd bovendien ook t Welcome Mauricio Pochettino 👋pic.twitter.com/Fr4ZgKxhNI — Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 2, 2021