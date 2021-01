Oplossing voor overbodige Club-spits? "Club onderhandelt met Griekse topclub"

Er lijkt een oplossing in de maak voor Michael Krmencik, de overbodig geworden spits van Club Brugge. Blauw-zwart startte de onderhandelingen over een mogelijke uitleenbeurt van de Tsjech met PAOK Saloniki.

Club Brugge had in januari 2020 zes miljoen euro veil voor Krmencik. De van Viktoria Pilsen overgekomen aanvaller moest het spitsenprobleem oplossen, maar slaagde daar niet in.

Onder meer HLN en het Nieuwblad melden dat Club Brugge en PAOK Saloniki aan het onderhandelen zijn over een uitleenbeurt van de 27-jarige Tsjech.

PAOK kampeert op een derde stek in de Griekse Super League, op vijf punten achterstand van leider Olympiakos. Met Anderson Esiti (ex-AA Gent) en Moussa Wagué (ex-Eupen), die weliswaar onlangs zwaar geblesseerd raakte, heeft het enkele spelers met een verleden in de Jupiler Pro League in haar rangen.