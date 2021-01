Roberto Martínez laat de deur op een kier voor een eventuele terugkeer van Dembélé en Fellaini bij de Rode Duivels

In het uitgebreid nieuwjaarsinterview van Het Nieuwsblad sprak Roberto Martínez over Moussa Dembélé en Marouane Fellaini. Beide spelers lieten in de loop van vorig jaar weten te zijn gestopt als Rode Duivel.

Naast de vele andere onderwerpen, kreeg Roberto Martínez ook vragen voorgeschoteld over Moussa Dembélé en Marouane Fellaini. Martínez sluit niets uit in zijn uitleg en spreekt positieve woorden uit: “Ik zal nooit hoofdstukken afsluiten. We zijn in België met 11 miljoen. Zoals ik al zei: we kunnen het ons niet permitteren talent verloren te laten gaan. Dus blijven we kijken naar hoe we spelers bijvoorbeeld een tweede kans kunnen geven. Voor iemand die zoveel betekend heeft voor de nationale ploeg, sluit je de deur nooit.”

Er volgde de vraag of Roberto Martínez al aan het werken was aan de terugkeer van Fellaini. “Alles op zijn tijd. Nu is niet het moment. We hebben een lijst van 55, 60 spelers. We volgen elke speler die onze ploeg kan helpen, van iedereen die ooit voor ons speelde, tot jongens met het potentieel om ooit voor de Rode Duivels te spelen. Pas twee, drie maanden voor het tornooi beslis je over de lijst van 23. Tijdens het trainingskamp in maart gaan we zien wie waar staat", antwoordde de bondscoach.

Toch was Martínez ook realistisch over een eventuele terugkeer: “Maar er is sinds Rusland wel evolutie. Kijk naar hoe jongens als Thorgan Hazard, Timothy Castagne, Youri Tielemans, Jason Denayer en Dennis Praet zijn gegroeid. Er is wel wat veranderd.