De glansrol voor Leandro Trossard had nog groter kunnen zijn: "Ik vond niet dat er sprake was van een fout"

Een schitterende prestatie van Leandro Trossard had Brighton zaterdagavond ei zo na de drie punten opgeleverd.

Brighton & Hove Albion stond 1-3 achter tegen Wolverhampton, maar pakte toch nog een punt. Leandro Trossard had een groot aandeel in de comeback: de voormalige Genk-speler gaf zijn tweede en derde assist van het seizoen.

"Een logische uitslag"

En er zat nog meer in. Drie minuten na de gelijkmaker kwam de Belg zelf tot scoren voor de Seagulls. Het doelpunt werd echter afgekeurd. "Ik vond niet dat er sprake was van een fout", reageerde Trossard. "Rayan Aït-Nouri raakt mij, maar het is hij die zelf struikelt."

Desondanks kon Trossard al bij al wel met de uitslag leven. "Als je naar de wedstrijd kijkt, is het een logisch resultaat." Wel kan Brighton nog altijd elk punt gebruiken, want het staat vierdelaatste en concurrent Fulham heeft twee matchen minder gespeeld.