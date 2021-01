Trippier mag voorlopig weer voetballen van FIFA: monsterschorsing wordt opgeschort

Kieran Trippier kreeg onlangs een schorsing van maar liefst 10 speeldagen opgelegd door de Engelse voetbalbond nadat hij de gokregels in Engeland had overtreden. De FIFA heeft die schorsing nu even on hold gezet.

Dat melden de Spaanse media alvast. In afwachting van de behandeling van de beroepsprocedure mag de 30-jarige rechtsback dus nu gewoon blijven voetballen voor zijn ploeg Atlético Madrid. 'Los Colchoneros' spelen zondag (16.15 uur) de uitwedstrijd tegen Deportivo Alavés. De Engelse voetbalbond (FA) had de 30-jarige verdediger geschorst omdat hij bij zijn transfer in 2019 van Tottenham naar Atletico de FA-reglementen met betrekking tot gokken zou hebben geschonden. Op 23 december werd hij schuldig bevonden aan vier inbreuken. De FA benadrukte dat de tien weken schorsing “wereldwijd” zou gelden.





