Maandagochtend oefenderby op het programma tussen twee ploegen uit 1A

In eerste klasse A staat de eerste volledige speeldag in 2021 pas op het programma in het weekend van 9 en 10 januari. Enkele teams willen die periode toch opvullen met een oefenpartij. KV Kortrijk en Moeskroen treffen mekaar in een vriendschappelijk duel.

In Kortrijk hebben ze de trainingen alvast hervat, nadat de spelers zes dagen vrij kregen. Ook de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar komt er dus al wat sneller aan. Kortrijk ontvangt Moeskroen in het eigen Guldensporenstadion voor een oefenmatch. Deze wedstrijd zal maandag plaatsvinden. De aftap is reeds om 11u. Het gaat dus om een derby in wat een vriendschappelijke sfeer zou moeten zijn. KV Kortrijk is de nummer 8 uit de Pro League. Moeskroen is de rode lantaarn en hoopt op betere resultaten in 2021. ℹ️ Morgen om 11u speelt KVK een oefenpot tegen @ExcelMouscron. 🏟



👉 https://t.co/kP33SQOJXI



🔴⚪️ #KVKREM pic.twitter.com/2N6xcAo7eI — KV Kortrijk (@kvkofficieel) January 3, 2021